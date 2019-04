© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Rigoni, centrocampista del Chievo, ha parlato così dopo la sfida persa 3-0 contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Ho visto il primo rigore e mi sembra che Soriano si butti prima, non c'è neppure il contatto. Il secondo c'è, ma Sansone va giù dopo. Dispiace, sono episodi che stiamo pagando. Andiamo a casa con un passivo esagerato. Pensiamo alla prossima, vogliamo onorare il campionato fino all'ultimo secondo senza regalare niente a nessuno, come mai nessuno ha regalato nulla a noi. Concretizziamo poco, questo è vero. E' quello che è mancato più di tutto quest'anno, è andata così. In questa categoria se non riesci a far gol, vai sempre in difficoltà".