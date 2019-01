© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino ha parlato al sito ufficiale del club dopo il ko di ieri contro la Juventus: "Noi sappiamo di dover fare punti contro tutte le squadre, fare le barricate non serve a niente. Non abbiamo nulla da perdere, serve solo pedalare e battagliare con tutti, poi il 26 maggio tireremo le somme. Nel momento in cui abbiamo preso il primo gol è diventata complicata, anche se sul 2-0 potevamo pure riaprire la gara. Fiorentina e Empoli nelle prossime gare? Si affrontano con calma e voglia di battagliare. Ora la classifica dice che siamo i più scarsi, ma noi non molleremo. Vogliamo dare tutto e forse anche qualcosa di più".