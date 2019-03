© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della conferenza stampa di presentazione del torneo dedicato alle società affiliate al ChievoVerona, la “Chievo Old Wild West Cup 2019”, Nenad Tomovic ha parlato ai microfoni del sito del club scaligero. Il difensore gialloblù è tornato ad allenarsi con i compagni dopo una lunga assenza per infortunio: "Ho sofferto tanto ma finalmente posso dire che sto molto meglio. Per essere al top mi serviranno ancora un paio di giorni. Anche prima dell'Atalanta, guardando le partite, pensavo che fossimo a un livello più alto rispetto a quello che dice la classifica. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e contro il Cagliari abbiamo tantissime possibilità di vincere. Speriamo di poter cominciare la risalita in classifica".