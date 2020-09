Chris Smalling e il possibile ritorno in Serie A. L'inglese serve sia all'Inter che alla Roma

Chris Smalling aspetta. Il difensore inglese dopo l'avventura alla Roma è rientrato al Manchester United in attesa di una nuova collocazione che ancora non è arrivata. Per questo aspetta, allenandosi (da solo o in gruppo) al centro sportivo di Carrington in attesa che gli interessi italiani arrivino al punto di svolta.

Perché può andare alla Roma - I giallorossi, non è certo una novità, stanno lavorando insistentemente da oramai mesi al suo ritorno a Trigoria. La scorsa stagione ha raccontato di un giocatore probabilmente più funzionale al calcio italiano che non a quello inglese. E infatti nella rosa giallorossa è risultato fra i migliori in senso assoluto. La Roma voleva trattenerlo già per il finale di stagione ma lo United ha fatto muro. La trattativa si è riavviata per riprenderlo in questa sessione, ma la forbice fra la richiesta dei Red Devils da 20 milioni e l'offerta romanista che non superava i 15 complessivi non si è mai assottigliata. E così, nonostante l'ottimismo di Fonseca, Smalling non si è ancora imbarcato per l'Italia.

Perché può andare all'Inter - Perché ad Antonio Conte piace. Soprattutto dopo l'ottima scorsa stagione e la dimostrazione dell'ottimo ambientamento in Serie A. La prima stagionale dell'Inter contro la Fiorentina ha mostrato diverse lacune difensive e probabilmente un difensore in più l'Inter lo prenderà. A maggior ragione se dovesse partire Milan Skriniar con destinazione Tottenham. Da capire se avrà la meglio la linea di Conte, e quindi Smalling, o quella societaria che darebbe priorità ad un difensore buono per il presente ma pure per il futuro. Un Milenkovic, o un Kabak, tanto per capirsi.