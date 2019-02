Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Meglio il Napoli, come da previsione, e il punteggio al 45' è sull'1-0. Pareva non volersi sbloccare, nel primo tempo, la situazione tra gli azzurri e lo Zurigo. Tutto ciò nonostante qualche buona occasione in favore della formazione di Ancelotti: Insigne al 6', poi al 23' e al 26', non è riuscito a bucare il portiere avversario. Al 37', invece, lo stesso Brecher ha intercettato un tocco di Mertens in area destinato all'angolino. Al 43', poi, l'acuto di Verdi: percussione di Ounas a servire l'ex Bologna che, dalla sinistra, ha controllato prima di beffare l'estremo difensore avversario. Negli spogliatoi, dunque, il Napoli rientra sul punteggio di 1-0.