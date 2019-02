CIES, Handanovic il più presente negli ultimi 5 anni. Danilo nella Top 3

© foto di PhotoViews

L'osservatorio calcistico CIES ha pubblicato le statistiche dei giocatori più impiegati nei cinque principali campionati europei nelle ultime cinque stagioni. Tanta Italia: Samir Handanovic è infatti il portiere (e in generale il calciatore) più impiegato, con 17.010 minuti in 189 partite. Tra i giocatori di movimento, vince Cesar Azpilicueta del Chelsea, con il podio completato da altri due difensori: Glik tra Torino e Monaco, Danilo tra Udinese e Bologna. Il centrocampista più schierato d'Europa è Dani Parejo, capitano del Valencia. L'attaccante, Lionel Messi.

TOP 10 giocatori di movimento

Samir Handanovic (Inter) - 17.010' in 189 partite

Cesar Azpilicueta (Chelsea) - 16.099' in 182 partite

Kamil Glik (Torino, Monaco) - 15.754' in 176 partite

Danilo (Udinese, Bologna) - 15.613' in 177 partite

Dani Parejo (Valencia) - 15.217' in 176 partite

Leo Messi (Barcellona) - 15.197' in 180 partite

Cristian Eriksen (Tottenham) - 15.174' in 181 partite

José Callejon (Napoli) - 15.129' in 189 partite

Mario Gaspar (Villarreal) - 14.901' in 171 partite

Jonny Castro (Celta, Wolverhampton) - 14.823' in 178 partite

Vitorino Hilton (Montpellier) - 14.751' in 166 partite