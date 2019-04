CIES, i migliori difensori sui contrasti aerei. In A nessuno come Alves

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quali difensori hanno vinto più duelli aerei? E' stato questo l'oggetto di uno degli ultimi studi del CIES in riferimento alle gare disputate nei 5 maggiori campionati europei dal primo luglio 2018 al 10 aprile 2019.

In testa alla graduatoria c'è Marcelo Guedes, 31enne difensore dell'Olympique Lione che ha vinto 136 dei 159 contrasti aerei giocati per una percentuale dell'85.5%. Seguono tre calciatori che militano in Premier League: Harry Maguire (Leicester), van Dijk (Liverpool) e Duffy (Brighton).

In Serie A, in cima a questa speciale classifica il capitano del Parma Bruno Alves con l'80.3% di contrasti aerei vinti. Tra i primi 30 in Europa, c'è solo un altro calciatore che milita in Serie A: si tratta di Armando Izzo del Torino, 23esimo in graduatoria.

I migliori della Serie A

8) Bruno Alves (Parma)

23) Armando Izzo (Torino)

31) Federico Fazio (Roma)

39) Nikola Milenkovic (Fiorentina)

42) Luca Ceppitelli (Cagliari)

46) Danilo (Bologna)

47) Acerbi (Lazio)

47) Pezzella (Fiorentina)