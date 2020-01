© foto di www.imagephotoagency.it

È Lautaro Martinez il giocatore più costoso della Serie A. Come abbiamo già visto, l'argentino dell'Inter è infatti al decimo posto, a livello planetario, nell'approfondimento del CIES relativo al valore di mercato dei calciatori. Primo del nostro campionato, seguito dal compagno di reparto, quel Lukaku valutato 100,2 milioni dall'osservatorio calcistico. Completa il podio Fabian Ruiz del Napoli, che a sorpresa batte (di pochissimo: 91,4 a 91,2) Dybala. Solo settimo Cristiano Ronaldo, c'è spazio anche per giovani come Zaniolo e Barella. Altra sorpresa in chiusura di top 10: c'è Bentancur, valutato ben 69,7 milioni.

Top 10 calciatori più costosi in Serie A

Lautaro - Inter - 115,7 milioni

Lukaku - Inter - 100,2

Fabian - Napoli - 91,4

Dybala - Juventus - 91,2

Zaniolo - Roma - 86,3

Barella - Inter - 82,1

Cristiano Ronaldo - Juve - 80,3

De Ligt - Juve - 80,1

Skriniar - Inter - 70,2

Bentancur - Juve - 69,7