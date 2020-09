Cifre e dettagli, è tutto pronto per Vidal all'Inter. Ma le visite non sono ancora state fissate

Tra Vidal e il Barcellona l’accordo di uscita è sostanzialmente stato trovato. Va solo formalizzato con le firme delle parti in causa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - cosa che non è stato possibile fare ieri e che sarà fatta nelle prossime ore, presumibilmente tra oggi e domani. Subito dopo il giocatore volerà a Milano per unirsi ai nuovi compagni: non è oggi il giorno dello sbarco, in teoria da domani ogni momento può essere quello buono, anche se fino a ieri sera l’Inter non aveva ancora fissato la data delle visite mediche.

Quadratura - È stato Vidal a muoversi verso l’Inter, che pure ha vinto il braccio di ferro con il club catalano: nessun indennizzo sarà girato al Barça, come invece ha dovuto fare il Siviglia per portarsi a casa Rakitic. Il cileno, dal canto suo, ha rinunciato per intero a discutere del suo ultimo anno di contratto e otterrà solo una parte dei famosi 2,4 milioni di premi non pagati dal suo ormai vecchio club. Da non escludere che l’Inter possa ritoccare in meglio nelle prossime ore la parte variabile dell’accordo già raggiunto verbalmente con il centrocampista e il suo agente Felicevich, arricchendo dunque i bonus del biennale da 6 milioni netti a stagione (con opzione per un terzo anno). Insomma, è davvero tutto pronto per il sì. Operazione con l’ovvio benestare di Conte e che fa felice anche la proprietà, essendo praticamente a costo zero.