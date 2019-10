City, Guardiola sotto pressione: "La Champions si può anche perdere"

Fonte: Dall'inviato al Manchester City Media Center, Manchester

Visibilmente infastidito dalle continue domande sulla possibilità di vincere la Champions, Josep Guardiola - tecnico del Manchester City che domani affronterà l'Atalanta alle ore 21 - ha risposto di non essere in grado di certificare la vittoria della CL in questa stagione. "Ho molta fiducia nella mia squadra, ma ho la consapevolezza che ci siano altri club che possano vincere. Questo trofeo non si vince nei gironi. Io posso rispondere di nuovo, ma sapete come la penso. Ho risposto quando sono arrivato quattro anni fa, non so chi vincerà. Sia come calciatore che come allenatore non ho mai giocato una partita senza poter vincere. Ma si può anche perdere".