Clamoroso Tyc Sport - Icardi ha deciso, non rinnoverà con l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La telenovela relativa al rinnovo del contratto di Mauro Icardi all'Inter sembra essere giunta al suo ultimo capitolo. Secondo 'TyC Sport', uno dei principali quotidiani argentini, il capitano nerazzurro - tramite la sua moglie-agente Wanda Nara - ha comunicato al club che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021.

Uno scenario che porterebbe in estate Icardi automaticamente sul mercato, quando si attiverà la clausola da 110 milioni di euro: Real Madrid in prima fila, poi c'è il Chelsea.