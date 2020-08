Clamoroso retroscena de L'Equipe - Anche la Juventus ha chiamato il padre di Messi

Clamoroso retroscena raccontato da L'Equipe che torna a tirare in ballo la Juventus per quel che riguarda il futuro di Leo Messi. Nello specifico, spiega il quotidiano francese, la Juventus sarebbe la squadra che insieme al PSG si sarebbe messa in contatto col padre della Pulce per comprendere meglio la situazione e per tratteggiare una clamorosa accoppiata con Cristiano Ronaldo. Jorge Messi avrebbe ascoltato i bianconeri così come i transalpini, ma il futuro del 6 volte Pallone d'Oro sembra oramai indirizzato verso il Manchester City. Il tutto, ovviamente, a patto che il Barça abbassi le proprie pretese al momento ferme sui 700 milioni di euro scritti nella clausola.