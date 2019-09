Cluj-Lazio, i voti ai tecnici - Inzaghi, altra rimonta subita. Bene Petrescu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di Simone Inzaghi subisce la seconda rimonta in pochi giorni e cade anche sul campo del Cluj, dopo la sconfitta in campionato a Ferrara contro la SPAL. Una partita dai due volti per i biancocelesti, che non riescono a sfruttare un buon primo tempo e cadono anche a causa delle ingenuità difensive. Il mister dà spazio a molte seconde linee ma non ottiene i risultati sperati. Petrescu, invece, può esultare per la prestazione offerta dai suoi ragazzi, bravi a non perdersi nel momento più difficile e a ottenere tre punti preziosissimi.

Dan Petrescu 6,5 - Va in svantaggio, resiste nel momento più complicato e poi trova un'insperata rimonta, che vale i primi tre punti nel girone di Europa League. Il Cluj vince anche grazie alle mosse del proprio allenatore, che azzecca il cambio decisivo durante l'intervallo, inserendo Omrani al posto di un evanescente Traoré. Il numero 9, già autore di una tripletta nei preliminari, è decisivo grazie anche all'indecisione della difesa laziale. I padroni di casa, nella ripresa, sovrastano gli avversari soprattutto sul piano fisico.

Simone Inzaghi 5,5 - Una sconfitta troppo simile a quella di Ferrara e un pericoloso campanello d'allarme per una squadra che sembra fragile sul piano fisico e mentale. La Lazio subisce un'altra rimonta, contro una squadra per nulla irresistibile. I capitolini giocano tutto sommato un buon primo tempo, ma il pari subito nei minuti finali scombina i piani, perché nella ripresa la formazione biancoceleste non riesce a mantenere il controllo del gioco e sbanda pericolosamente. Tanti errori individuali, qualche scelta un po' troppo spavalda (Immobile lasciato a casa e l'ampio turnover su tutte) e l'avventura europea comincia in salita.