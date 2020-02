Com'è cambiata l'Inter di Conte dopo il mercato di gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le preoccupazioni di Antonio Conte sono state ascoltate da Marotta e Ausilio. Gli uomini mercato dell'Inter infatti nella sessione invernale hanno assecondato le necessità espresse dal tecnico facendo salire l'Inter sul podio delle regine del mercato. Non per il numero, bensì per la qualità dei giocatori arrivati ad Appiano Gentile. Il colpo ad effetto è ovviamente Christian Eriksen, arrivato dal Tottenham per 20 milioni di euro nonostante i soli 6 mesi mancanti alla scadenza del contratto col Tottenham. Una mossa forzata, quella fatta per arrivare al danese che altrimenti in estate sarebbe stato oggetto dei desideri di club ben più facoltosi dei nerazzurri. Gli altri due acquisti sono espresse richieste dell'ex ct: Ashley Young era già vicino al suo Chelsea un paio d'anni fa, mentre Victor Moses è rientrato dal prestito in Turchia per poi volare a Milano e riabbracciare l'allenatore che dati alla mano lo ha maggiormente valorizzato nell'arco della carriera. Il nigeriano va a coprire il vuoto lasciato da Valentino Lazaro, volato al Newcastle dopo 6 mesi incolori, mentre l'inglese ex United si accomoderà a sinistra viste le preoccupazioni espresse dall'Inter per le condizioni di Asamoah. Le uscite, oltre a quella dell'ala austriaca, portano i nomi di Federico Dimarco, Gabigol e Matteo Politano, passato al Napoli dopo la fumata nera nello scambio con la Roma per Spinazzola.

L'undici dell'Inter prima del mercato

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

L'undici dell'Inter dopo il mercato

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; MOSES, ERIKSEN, Brozovic, Barella, YOUNG; Lautaro, Lukaku