Com'è cambiata l'Udinese di Gotti dopo il mercato di gennaio

Il mercato invernale dell'Udinese non è ancora terminato, visto l'ormai prossimo acquisto dello svincolato Prodl, ma è stato sicuramente più votato alle uscite rispetto agli acquisti. Gotti non si è visto toccare la squadra titolare, ma diversi elementi hanno lasciato il Friuli nel corso di gennaio. Il nome più importante in uscita è stato quello di Pussetto, che è andato al Watford, mentre Barak, in cerca di maggiore spazio, è andato al Lecce. Opoku si è accasato all'Amiens, mentre Vizeu è partito per l'Akhmat Grozny. In entrata, l'austriaco svincolato dal "solito" Watford, arriva come potenziale alternativa dei marcatori della difesa a tre. L'altro ingresso è un ritorno, ovvero Zeegelaar, anche lui prelevato dagli Hornets e tornato come alternativa ai giocatori di fascia. La formazione, sostanzialmente, resta la stessa da dicembre a oggi.

L'undici dell'Udinese prima del mercato

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becao; Sema, De Paul, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna

L'undici dell'Udinese dopo il mercato

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao (PRODL); Sema, De Paul, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna