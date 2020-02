Com'è cambiata la Fiorentina di Iachini dopo il mercato di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato della Fiorentina a gennaio, ha permesso a Iachini di abbracciare quattro giocatori per il presente, uno per la fine del campionato e uno per il futuro. Nel peso specifico della rosa dei titolari, questo cambierà qualcosa anche se, considerando infortuni e trattative concluse all'ultimo tuffo, i cambiamenti negli schemi viola, sono ancora tutti da scoprire. Sicuramente il cambiamento che il tecnico gigliato aspetta con ansia è quello a centrocampo, con Duncan acquistato su espressa richiesta di Iachini che dovrebbe prendere il posto di Benassi. Il centrocampista italiano non sta facendo male, ma la voglia di inserire un giocatore di piede mancino e con caratteristiche diverse, è molta e a farne le spese sarà proprio lui. In attacco Cutrone è arrivato per prendere il posto dell'oggetto misterioso Pedro, tornato in Brasile per coronare il sogno di vestire la maglia del Flamengo. L'ex Milan si giocherà il posto con Vlahovic anche se, col rientro di Ribery, entrambi potrebbero rischiare il posto. In difesa il modulo potrebbe essere modificato proprio per salvaguardare la presenza del campione francese, di Chiesa e di una punta, passando dalla difesa a tre a una a tre e mezzo. Caceres dirottato sulla fascia è una possibilità, anche se in quel ruolo, lo stesso Igor, fresco nuovo arrivato dalla SPAL, potrebbe valere una scommessa. Poco spazio previsto per Agudelo e per motivi diversi, ancora meno per Kouamé, tutt'ora infortunato. In uscita, scremata decisamente la rosa delle riserve, nessun titolare è stato ceduto anche se Boateng aveva iniziato spesso dal primo minuti prima di volare al Besiktas. Fuori dai piani, e dunque dalla rosa, anche Eysseric, Dabo, Cristoforo, Zurkowski e Rasmussen.

L'undici della Fiorentina prima del mercato

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

L'undici della Fiorentina dopo il mercato

Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Castrovilli, Pulgar, DUNCAN; Ribery; Chiesa, CUTRONE