Com'è cambiata la Lazio di Inzaghi dopo il mercato di gennaio

Nessun acquisto e giusto un paio di cessioni tra le riserve: ecco il mercato di Tare a gennaio, con il ds biancoceleste da sempre restio a stravolgimenti invernali. L'unico grande investimento poteva essere fatto per Olivier Giroud, trattato negli ultimi giorni di trattative, con viaggi a Londra per provare a sbloccare l'affare col Chelsea, ma poi rimasto tra i Blues per il dispiacere di Inzaghi. L'arrivo del francese avrebbe potuto liberare Caicedo, richiesto in Qatar, ma proprio a causa del fallimento dell'accordo con i londinesi, confermatissimo come prima riserva di Immobile. In uscita Berisha è andato in prestito al Fortuna Dusseldorf mentre Durmisi si accasa al Nizza, anche lui con la formula della cessione temporale. Per il tecnico laziale dunque non cambia niente: la formazione ideale e titolare resta quella di dicembre.

L'undici della Lazio prima del mercato

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

L'undici della Lazio dopo il mercato

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.