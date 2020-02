Com'è cambiata la Roma di Fonseca dopo il mercato di gennaio

Il mercato invernale della Roma lascia il segno soprattutto a causa della cessione di Florenzi in prestito al Valencia rispetto agli acquisti, sicuramente di qualità, ma comunque fuori dal giro dei titolari. L'ex capitano ha lasciato i giallorossi dopo che, per un momento, le polemiche intorno al suo impiego da parte di Fonseca sembravano superate. L'esclusione dal derby contro la Lazio ha però cambiato il corso della sua carriera, con la decisione di cambiare non solo maglia, ma anche campionato. In entrata, sono arrivati giocatori giovani e interessanti come Villar, numero 10 acquistato dall'Elche che potrà crescere alle spalle di Pellegrini. Ibanez, strappato alla concorrenza del Bologna, arriva per rinforzare la difesa e ovviamente per apprendere i segreti da Smalling. L'unico che potrebbe avere più chance da titolare è Carles Perez, arrivato dal Barcellona per alternarsi con Under. In uscita, Petrachi ha completato il quadro con esuberi di rientro ceduti nuovamente, come Nzonzi. Addio anche per Sadiq che saluta a titolo definitivo per vestire la maglia del Partizan di Belgrado.

L'undici della Roma prima del mercato

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

L'undici della Roma dopo il mercato

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under (PEREZ), Pellegrini, Kluivert; Dzeko