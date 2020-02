Non cambierà l'undici tipo del Cagliari dopo la finestra invernale di calciomercato. Tra le sorprese della prima parte di stagione, i rossoblù ripartono con una riserva diversa in attacco (Paloschi al posto di Cerri) e con Gaston Pereiro. Quest'ultimo, arrivato dal PSV Eindhoven, di fatto sarà una alternativa sia per Nandez che per Rog (destinato a rientrare al massimo in un paio di settimane) e si ritroverà quindi, almeno all'inizio, a ricoprire il ruolo di comprimario.

A cambiare è il portiere, ma è scelta non dipendente dal mercato: dopo aver recuperato dall'infortunio Cragno è tornato tra i pali del Cagliari al posto di Olsen.

Il Cagliari prima del mercato di gennaio

Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Il Cagliari dopo il mercato di gennaio

Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog (PEREIRO); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.