Com'è cambiato il Genoa di Nicola dopo il mercato di gennaio

© foto di Federico De Luca

La rivincita dei grandi ex. Potrebbe essere questa la sintesi del mercato invernale del Genoa che nelle scorse settimane ha puntato quasi esclusivamente su nuovi acquisti con già un passato nel Grifone. Il primo cambio ha riguardato la porta, dove Ionut Radu è stato sostituito da Mattia Perin. In difesa a fronte dell'addio di El Yamiq sono arrivati Andrea Masiello dall'Atalanta e Adama Soumaoro dal Lille. A centrocampo i volti nuovi arrivati a Pegli sono quelli di Sebastian Eriksson dal Goteborg e dello svincolato Valon Behrami (via Agudelo, Schafer, Sandro e Omeonga), mentre l'attacco è il reparto che ha cambiato maggiormente: via Dalmonte, Asencio, Gumus e Kouame, mister Nicola ha accolto Iago Falque, Mattia Destro e Vittorio Parigini.

L'undici del Genoa prima del mercato

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Agudelo; Pandev, Pinamonti

L'undici del Genoa dopo il mercato

Genoa (3-5-2): PERIN; MASIELLO, Romero, Criscito; Ghiglione, BEHRAMI, Schone, Sturaro, Barreca; Sanabria (DESTRO), Pandev