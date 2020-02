Come è cambiato il Bologna di Mihajlovic dopo il mercato di gennaio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il mercato di Bologna non è stato scoppiettante ma ha comunque migliorato la rosa di Sinisa Mihajlovic. Bigon aveva due missioni: sostituire Dzemaili, partito per la Cina dove ha riabbracciato Donadoni allo Shenzhen, e rafforzare l'attacco con un giocatore polivalente che possa sia giocare come punta veloce sia come esterno offensivo. Missione compiuta, anche se in città c'è chi si lamenta della difesa che non è stata toccata nonostante forse un centrale avrebbe fatto comodo al tecnico serbo. L'acquisto principe è sicuramente Musa Barrow dall'Atalanta, giocatore che ancora non è entrato nel circuito dei titolari, ma solo per un periodo di ambientamento normale da vivere quando si cambia tecnico e squadra. L'ex Atalanta ha comunque già segnato da subentrante, mostrando quanto potrà essere utile alla causa bolognese. Al posto dell'ex capitano invece è arrivato Nicolas Dominguez, raccontato come un piccolo fenomeno in Argentina, che però per il momento ha giocato una sola partita da titolare contro il Verona. Anche lui potrebbe presto entrare nelle prime scelte del tecnico, anche se, sia a centrocampo che in trequarti, il Bologna pare essere più coperto che in altri ruoli con Poli che difficilmente lascerà andare il proprio posto visto anche il rendimento fornito in questa prima parte di stagione. Nessun titolare ha lasciato la squadra, visto che oltre al centrocampista svizzero, il club rossoblu ha salutato Mattia Destro, da tempo panchinaro alle spalle di Palacio. Tra le uscite anche Nehuen Paz, che ha giocato qualche presenza da titolare nel corso della prima parte del campionato ma solo da panchinaro. In quel ruolo la dirigenza ha preferito non operare dando spazio a Corbo, che comunque vivrà il ruolo di potenziale alternativa ai due centrali decisamente ben collaudati.

L'undici del Bologna prima del mercato

Bologna (4-2-3-1) - Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

L'undici del Bologna dopo il mercato

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Schouten, DOMINGUEZ; Orsolini, Soriano, BARROW, Palacio