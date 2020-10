Come è cambiato il Parma: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Parma di Fabio Liveranii.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Squadra con il 4-3-3, molto difensivo e che attuava un gioco di rimessa, anche grazie ai geniali giocatori offensivi: Kulusevski per tecnica e potenza, Gervinho per rapidità di esecuzione. L'idea era quella di rompere il gioco altrui per poi ripartire in massa verso la porta avversaia. È stato un modo di giocare molto remunerativo.

(4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa.

Oggi giocherebbe così. È cambiato moltissimo al Parma in pochissimo tempo. In primis il direttore sportivo, che è passato dall'essere Daniele Faggiano a Marcello Carli, arrivato dal Cagliari. Poi l'allenatore, dopo che i contatti con D'Aversa non avevano prodotto una visione d'insieme simile per il Parma, portando poi Liverani sulla panchina per una squadra anche più offensiva e votata al gioco. Infine la presidenta, con Kyle Krause sbarcato dall'America solamente tre settimane e mezzo fa, comprando molti giovani. Ora bisognerà vedere come si comporteranno.

(4-3-1-2): Sepe; BUSI, OSORIO, VALENTI, Gagliolo; SOHM, CYPRIEN, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All: LIVERANI (nuovo).