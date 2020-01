Come Sir Claudio Ranieri ha cambiato la Samp: ora il ciclo di ferro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una boccata d’aria fresca. La vittoria contro il Brescia di domenica pomeriggio vale oro per una Sampdoria sempre invischiata nella lotta per non retrocedere. Un successo figlio del carattere e della forza di reazione dopo la rete di Chancelor che ha spianato la strada per una rimonta larga nel punteggio e meritata nei contenuti. Al termine del girone di andata, si sa, è tempo di tirare le prime somme e analizzando i dati a disposizione, possiamo dire che Claudio Ranieri è riuscito a raddrizzare la barra conducendo, per il momento, la squadra fuori dalle secche della bassa classifica.

Difesa e concentrarsi solo sui punti - La situazione al suo arrivo non era compromessa ma certamente molto critica. Dopo sette turni di campionato i blucerchiati erano ultimi in classifica con un solo successo, quello casalingo contro il Torino, e sei sconfitte oltre ad avere la peggior difesa del torneo. Proprio dalla difesa è partito il lavoro di mister Ranieri. Non sarà suonata la campana dei tempi del Leicester ma è riuscito comunque a dare la così detta sveglia alla squadra puntando più sulla fase difensiva e su un solido 4-4-2 con l'obiettivo di portare a casa punti. "Ora togliamoci dalle sabbie mobili, per il bel calcio c'è tempo" diceva nelle interviste e i risultati gli hanno dato ragione. Quattro vittorie, quattro pareggi e solo quattro sconfitte per un totale di 16 punti in dodici gare.

Ora il ciclo di ferro - Adesso all'orizzonte non ci saranno impegni facili per la Sampdoria che dovrà affrontare l’impervio inizio di girone di ritorno. Si partirà sabato contro la Lazio all’Olimpico per passare poi all’impegno da non sbagliare a Marassi contro il Sassuolo. Alla terza giornata ci sarà il Monday Night casalingo contro il Napoli di Gennaro Gattuso per poi procedere con la trasferta di Torino, l'impegno interno contro la Fiorentina e la trasferta di San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Il ciclo si concluderà con il match davanti al proprio pubblico contro il Verona. Un tour de force che la Sampdoria affronterà con il morale più sollevato ma con la consapevolezza di chi deve ancora uscire dalle sabbia mobili.