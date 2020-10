Come il Sottomarino Giallo sta cercando di emergere dalle acque profonde con Emery

"Non so prevedere il futuro ma i sogni sono liberi. E allora sogno di vincere qualcosa col Villarreal". Unai Emery, che ha vissuto piazze mondiali e delusioni, ha messo il cappello del Capitano con l'obiettivo di far riemergere il Sottomarino Giallo da acque profonde. Il conquistador di Hondarribia, quarantotto anni, tre Europa League in bacheca, ha vinto tanto ma mai convinto fino in fondo al Paris Saint-Germain. I tonfi d'Europa, in Champions League, hano pesato sul suo percorso e all'Arsenal il processo non è andato come sperato. Sicché è ripartito, a casa, "e qui mi sento così", ha detto in sede di presentazione, al Villarreal.

Il processo E' lungo, come ogni percorso. Fatto di schiaffi, quattro presi dal Barcellona in una partita, o d'inciampi inattesi come il pari di Cadice all'ultima. Di picchi, il due a uno in dieci contro il Valencia, o di gare spettacolari ma poco logiche come la prima, cinque a tre, col Sivasspor in Europa League. Il Villarreal che rinasce ha consegnato le chiavi del centrocampo a Dani Parejo, che oggi non ci sarà, perno del Valencia che fu e al suo fianco pure Francis Coquelin. Ha rotto il salvadanaio per prendere un terzino ecuadoregno dal Watford, Pervis Estupinan, ha scelto giocatori in ogni ruolo. Dietro, un prestito tra presente e futuro, Juan Foyth del Tottenham e pure Jorge Cuenca dal Barcellona. Poi un talento sugli esterni, Takefusa Kubo dal Real Madrid e Geronimo Rulli tra i pali. "Dobbiamo goderci il processo, e anche se non vinci, l'obiettivo è quello di andare avanti nelle competizioni. Il processo è far sentire la gente parte del progetto, essere di nuovo orgogliosa". Dodici punti in sette partite di Liga, in una classifica certamente inusuale, che vede la Real Sociedad prima ma con una gara in più di Real Madrid e Granada, e primo posto nel girone di Europa League. Non male, per iniziare a rimetter la testa fuori dall'acqua.