Come potrebbe essere l'Inter coi colpi fatti, quelli vicini e quelli che sogna Conte

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola disegna quella che potrebbe essere la nuova Inter di Antonio Conte. Con Aleksandar Kolarov primissima alternativa in difesa, con Matteo Darmian in arrivo per rinforzare la batteria di difensori ed esterni, con Stefano Sensi che deve essere riscattato dal Sassuolo pronto a essere il quarto di lusso in mediana e con una formazione che vuole giocarsi lo Scudetto contro la Juventus. Una certezza tra i nuovi, un sogno e un colpo a un passo. Hakimi, Kanté, Vidal.

3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Kanté, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.