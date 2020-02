vedi letture

Come si ferma Messi? Gattuso: "A uomo è impossibile. Serve muoversi di reparto"

Nel corso della sua intervista a UEFA.com il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha risposto ad una domanda su come si può fermare un giocatore come Leo Messi. Questo il pensiero di Gattuso: "Ci ho pure giocato contro Messi, lui era giovane. Per fermarlo si deve giocare di reparto, di squadra. Se metti uno addosso per marcarlo a uomo, lui salta quello e pure un altro. Lo puoi fermare solo col collettivo, non con i singoli".