Come si migliora l'Inter? Inzaghi: "Sapevo dell'addio di Hakimi. Club ha promesso competitività"

Durante la conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato del mercato nerazzurro in questa estate: "Come si migliora questa squadra? Il mercato è lungo e il momento delicato, non solo per l'Inter. Sapevo della partenza di Hakimi, ma la società mi ha promesso che la squadra resterà forte e competitiva come lo scorso anno. C'è un confronto diretto e quotidiano, sappiamo dove dobbiamo intervenire. Il nostro grande obiettivo è difendere lo Scudetto appena vinto e fare un percorso in Champions migliore. L'Inter è dal 2010/2011 che non arriva agli ottavi".

