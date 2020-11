Comunicato Belgio: Saelemaekers infortunato, lascia il ritiro e torna a Milano

Alexis Saelemaekers non potrà giocare le prossime sfide del Belgio a causa di un infortunio. La notizia arriva dai canali social della nazionale belga, che spiega come l’esterno del Milan farà ritorno in Italia in queste ore. Oltre a Saelemaekers lasciano il ritiro del Belgio anche Trossard e Van Crombrugge.