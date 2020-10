Condò e il retroscena su Lukaku: "Conte lo voleva al Chelsea. Fu il motivo di rottura coi Blues"

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato il successo dell'Inter sul Genoa ed in particolar modo il grande momento di Romelu Lukaku: "Conte lo voleva già al Chelsea e fu proprio il suo mancato arrivo il motivo di rottura con Marina Granovskaia. Mandò via Diego Costa in quel modo particolare solo perché voleva a Londra Lukaku. Come si gestisce nell'arco della stagione? Penso che giocherà tantissimo come sempre, fisicamente è forte e resistente. Ora siamo nella fase iniziale della stagione ed è normale vedere sempre in campo certi giocatori, come ad esempio il Papu Gomez. Magari andando più avanti, con la compressione della stagione, anche Lukaku riposerà soprattutto in Coppa Italia".