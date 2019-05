Condò sull'erede di Allegri: "Pep e Klopp distanti. Sarri, perché no?"

Attraverso gli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato l'addio tra la Juventus e Max Allegri disegnando inoltre un possibile futuro per la panca dei bianconero. "La Juventus negli ultimi mesi ha vaneggiato e forse testato la possibilità di ingaggiare Guardiola, portatore di un calcio molto preciso. In questo momento lo spagnolo ha ribadito di voler restare al City, per questo è irraggiungibile anche in caso di esclusione dei citizens dalla Champions. Non è il tipo che abbandona la nave quando inizia a imbarcare acqua. Almeno per un altro anno non è raggiungibile. La Juve, forse, ha pensato e deciso di cambiare tipo di gioco", le sue parole.

Juve, possibilità Sarri. Secondo Condò. l'ex tecnico del Napoli potrebbe essere una pista praticabile per la Vecchia Signora. "Lo danno in uscita dal Chelsea e porterebbe un gioco diverso da quello di Allegri. Se è un profilo da Juve? Non lo so, alla fine si pensa a Sarri come tecnico in tuta. Credo si possa trovare un compromesso. La Juve ha provato a inseguire la Champions con Allegri e con il suo gioco, ora magari proverà a cambiare tipologia. Dico Sarri perché è italiano, conosce bene l'ambiente ed è su piazza. Direi Klopp prima di Sarri, ma l'allenatore del Liverpool è irraggiungibile. Credo che la Juve, tuttavia, abbia già in mano l'allenatore del futuro", ha detto.