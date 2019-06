Conferme dall'Inghilterra: il Chelsea ha detto sì, Sarri libero per la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche ESPN non ha dubbi: Maurizio Sarri verrà lasciato libero dal Chelsea. Il tecnico ha chiesto e ottenuto dai Blues di essere lasciato libero di andare via e firmare con la Juventus. Il confronto con Marina Granovskaia sarebbe andato in scena venerdì e Sarri ha ribadito la propria volontà di tornare in Italia. I Blues non avrebbero esonerato l’ex tecnico del Napoli nemmeno in caso di sconfitta a Baku, ma hanno comunque deciso di assecondare i suoi desideri. Tuttavia il club londinese si aspetta il pagamento di una clausola per liberare l’allenatore, che ha un altro anno di contratto con opzione per il terzo, nell’ordine dei 5 milioni di sterline.