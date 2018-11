Conferme su Fernandes: il brasiliano classe '98 vicino al Genoa

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Rivelazioni d'Europa: Jonny, meritarsi Madrid. In Premier di passaggio

Insigne e la sfida Scudetto: "Primo posto difficile, ma non impossibile"

Fiorentina, Pjaca: "Sto bene. La concorrenza non mi spaventa"

Rivelazioni d'Europa: Alcacer, così ha spostato gli equilibri in Bundes

Ancelotti: "Scudetto un sogno, non utopia. Vorrei vivere a Napoli a lungo"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Genoa, Favilli-Spolli ok

Nicolodi (Sky): "Sancho top ma devo capire se è Fenomeno o no"

Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"

Arrivano conferme dal Brasile in merito all'interessamento del Genoa per Matheus Fernandes , centrocampista del Botafogo. Vent'anni, il giocatore verdeoro ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro ma il club di Rio de Janeiro è pronto ad accontentarsi di molto meno: accordo vicino grazie a un'offerta da 5 mln.

