© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky, nella giornata di oggi c'è stato contatto fra Beppe Marotta e Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, per cercare di risolvere la situazione legata alla punta nerazzurra. Wanda Nara sta cercando di convincere Maurito a prendere in considerazione le varie ipotesi per la cessione. Non solo, l'Inter avrebbe proposto di rinnovare il contratto di un anno per facilitare l'operazione in prestito di un anno, ovviamente a determinate squadre (non alla Juventus, che se vorrà il giocatore dovrà pagare l'intero cartellino). Oggi intanto c'è stato l'incontro con il Monaco: il club monegasco ha offerto 65 milioni ai nerazzurri ed un contratto da 10 milioni a stagione per l'attaccante argentino.