Conte dopo il pari col Parma: "Gara dominata ma per l'ennesima volta non facciamo gol"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, analizza a Sky il 2-2 contro il Parma di San Siro. "E' stata una prestazione sofferta per il risultato, non è la prima volta dove dominiamo la gara e rischiamo di perdere. Nel calcio se non fai gol non c'è partita. Abbiamo sbagliato tantissimo per l'ennesima volta, con tutto quel che creiamo dobbiamo fare più gol. Serve la determinazione che ha avuto il Parma. Non è la prima volta, le occasioni vanno sfruttate".

