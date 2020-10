Inter, Conte: "Noi molli negli ultimi metri. Se non segni, non vinci"

vedi letture

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte, intrattenutosi ai microfoni di Sky, si è così espresso dopo la gara interna al cospetto del Parma: "La gara è stata sofferta per il risultato. Abbiamo dominato, basta vedere le statistiche, ma abbiamo rischiato di perdere. Se nel calcio non fai gol, quantomeno non vinci. Oggi abbiamo sbagliato tantissimo per l'ennesima volta, questo non va bene. Per quanto creiamo, dobbiamo fare più gol, ci vuole più cattiveria. Cattiveria che ha avuto il Parma: loro sono stati precisi e ci hanno fatto gol. Oggi stavamo pagando le conseguenze della poca cattiveria sotto porta".

Si aspettava di più dai giocatori più carismatici?

"Quando crei tanto, vuol dire che la fase offensiva è stata buona. E' mancata la finalizzazione. Alla fase offensiva partecipano tanti uomini, non solo gli attaccanti. Negli ultimi metri siamo stati molli e poco determinati, e ora siamo qui a parlare di un altro pari. Dispiace: va bene l'impegno, ma ci deve essere più precisione, potevamo fare molto meglio. Il Parma è stato perfetto: ha fatto due tiri e due gol".

I difensori potevano muoversi meglio in alcune situazioni.

"Quando si perde palla, bisogna reagire e cercare di riprenderla. Sul gol di Gervinho siamo fermi, la linea può fare molto meglio".

E' strano sentir dire da lei che la squadra è stata molle.

"Mi riferivo solo alla fase realizzativa, non iniziamo a travisare ciò che dico".

L'anno scorso eravate a punteggio pieno, pur segnando meno rispetto a quest'anno. Eppure sta dicendo che il problema della squadra è nella fase realizzativa.

"Se non segni, non vinci. Spesso e volentieri le squadre non ci tirano in porta, e quando ci tirano hanno una percentuale realizzativa molto alta. Partite come queste vanno vinte".

Mi sembra esistere un'Inter in casa e un'Inter fuori casa.

"Quest'anno non c'è né casa né trasferta, giochiamo senza pubblico. Oggi tutti cercano di giocare la partita. Il Parma ha cambiato sistema di gioco per cercare di limitarci: questo significa che c'è grande rispetto per ciò che proponiamo".

Sottoscrive le parole di Marotta sull'operato degli arbitri?

"E' giusto che i dirigenti parlino se hanno qualcosa da dire. Io commento solo la partita".