Conte e il futuro: ossessione Juve, chance Inter. Stand-by United-PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante punto proposto dal Corriere dello Sport su quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte. Nelle scorse ore l'ex ct ha strizzato l'occhio alla Serie A, escludendo però l'ipotesi Roma. Il destinatario principale del suo messaggio, spiega il quotidiano, era la Juventus (definita come "sua ossessione") con l'Inter in secondo piano. L'ipotesi bianconera potrebbe tornare calda se e solo se dovesse arrivare la rottura fra Max Allegri ed il presidente Agnelli, mentre per il quotidiano la permanenza di Spalletti in nerazzurro oggi non è assolutamente scontata. Anzi.

Sullo sfondo c'è poi il PSG, club che apprezza Conte ma che per il momento ha confermato Tuchel. Quindi il Manchester United: l'agente Federico Pastorello sta lavorando a questa possibilità, con Solskjaer che nonostante il rinnovo non è certo della permanenza (i Red Devils sono matematicamente fuori dalla prossima Champions League). E lo stesso Conte, si legge, sarebbe intimamente convinto della possibilità che una panchina fra United e Real Madrid possa liberarsi entro ottobre. Per questo l'idea di iniziare la stagione senza incarico non è da escludere a prescindere.