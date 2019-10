© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è come un grattacielo. L'ha detto ieri Antonio Conte in conferenza stampa, dopo la sconfitta della sua Inter contro i campioni d'Italia: "Bisogna riconoscere e dare i meriti a quello che è stato costruito in questi anni. Se la Juve va a prendere un campione come Ronaldo, tanto di cappello. La Juventus è cresciuta, le altre a ritroso. Ora stiamo provando a cercare di costruire, quando davanti hai un grattacielo sembra che sia sempre più faticoso, perché la luce non la vedi. Dobbiamo essere visionari". In basso il video.