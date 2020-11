Conte: "Essere considerati i favoriti è miracoloso, stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla dei momenti di crescita della sua squadra durante la sua conferenza stampa pre-Torino, plaudendo quanto fatto dalla sua squadra nel giro di un anno e poco più: "Sappiamo i pregi e i difetti, cose che dall'esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto possiamo anche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia, significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario in brevissimo tempo. Ha dell'incredibile e del miracoloso".