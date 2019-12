Conte: "Gli ottavi con una vittoria: arriviamo a Natale nel miglior modo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, a -1 dalla gara col Barcellona, Antonio Conte ha parlato di obiettivi in Champions League in caso di passaggio. "Viviamo alla giornata. Voglio arrivare a Natale nel miglior modo, la situazione non è semplice. Affrontiamo il Barcellona non l'ultima squadra... Vincendo passeremmo agli ottavi, deve darci coraggio. Capisco che ci sarà pressione ma queste gare ci servono per vivere step by step".