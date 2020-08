Conte-Inter, rapporti ai minimi con la dirigenza: dura una convivenza con Ausilio e Marotta

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere della Sera torna sullo strappo tra l'Inter e Antonio Conte. L'allenatore non si muove dalle sue posizioni: ha nel mirino il ds Piero Ausilio ma solo freddi anche i rapporti con l'ad, Giuseppe Marotta. Spiegherà le sue ragioni dopo l'Europa nel colloquio risolutivo con Steven Zhang, la sua è una battaglia per la gestione del club. Ma i margini per una convivenza tra lui e la dirigenza sono risicati.