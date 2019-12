Conte: "La mia storia parla chiaro: mai trovate situazioni apparecchiate"

© foto di Federico De Luca

E' tempo di bilanci in casa Inter. Ne ha fatti Antonio Conte, che alla vigilia della sfida contro il Genoa - l'ultima dell'anno solare - s'è così espresso su questo primo scorcio di stagione: "Più passa il tempo, più entri dentro il progetto. Sono stati cinque mesi dove abbiamo lavorato tanto e sono stati anche mesi in cui ci sono state delle difficoltà. Sapevo benissimo ci sarebbero state difficoltà, ma la mia storia parla chiaro: non ho mai trovato situazioni apparecchiate. Ho trovato sempre situazioni dove, fin dall'inizio, ci siamo seduti senza scegliere noi le portate. Stiamo facendo un grande lavoro e stiamo lavorando tutti insieme per costruire qualcosa di importante. Sarà importante lasciare una traccia, che non significa per forza vincere ma porre delle basi importanti. Cultura del lavoro, professionalità e serietà: ci tengo a lasciare questo all'Inter, che resterà anche quando poi si stancheranno di noi".

