Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Inter-Borussia Dortmund, l'allenatore Inter Antonio Conte ha risposto alla domanda dell'inviato di TMW in merito alla crescita di Lautaro Martinez. E alla possibilità che in futuro l'attaccante argentino possa diventare leader e capitano di questa squadra. Una domanda alla quale il manager nerazzurro ha risposto così: "Lautaro deve lavorare: testa bassa e pedalare. Non deve pensare che il gol sia tutto per un attaccante. Per me non è così, lui deve lavorare per la squadra. Sta lavorando bene e sta diventando un attaccante completo. A me piace quando lavora per la squadra, fa assist o fa gol. Ha tanto da crescere però ha delle potenzialità importanti. Ci stiamo lavorando, sta a lui sapere se vuole diventare un top o restare di medio livello".

