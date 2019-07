Conte: "Lukaku? Lo conosco molto bene. Ma è del Manchester United"

"Lukaku è un giocatore del United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Manchester United valida per l'International Champions Cup. Il centravanti belga, come ammesso questa mattina da Solskjaer, domani a Singapore non sarà della partita. "Domani abbiamo un match importante, a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra"