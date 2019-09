© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Testa bassa e pedalare. Antonio Conte, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, alla domanda sui leader di questa Inter ha risposto così: "Noi abbiamo margini di miglioramento in tutto e il mio compito è quello di provare a migliorare i calciatori sotto tutti gli aspetti. Io rimango sempre molto cauto, c'è da migliorare in tutto e non pensate che si arriva con la bacchetta magica e si migliora in tutto. Il trovare grande disponibilità è per me e per me i nostri tifosi motivo di serenità, ma c'è da migliorare e una o due vittorie non mi fanno cambiare il pensiero. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare il massimo per la nostra squadra".

