Conte non scioglie le riserve: "Lukaku gioca se mi dà certe garanzie"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, non ha sciolto le riserve sull'utilizzo di Romelu Lukaku nel big match di domani contro la Juventus: "Romelu giocherà se darà le garanzie che cerco", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. L'attaccante belga ha dovuto saltare la trasferta europea di Barcellona per un problema muscolare.