Conte: "Petizione per la mia stella? Agnelli ha dato spazio all'ignoranza"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è espresso così sulla petizione per togliere la sua stella dallo Stadium e il conseguente intervento del presidente Andrea Agnelli in sua difesa: "Dispiace che Agnelli sia intervenuto. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare e priva di valori. Spazio all'ignoranza. Non devo toccare questo argomento, ho detto che la colpa è vostra che lasciate margine a situazioni che non danno alcun insegnamento. Aizzate l'odio e la violenza. Non ringrazio proprio nessuno", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

