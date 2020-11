Conte sul ruolo di Barella: "Oggi era trequartista mascherato. Scegliamo di volta in volta"

Nel corso dell’intervento a Sky Sport, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche della posizione in campo di Nicolò Barella e più in generale dell’utilizzo del trequartista: “Oggi c'era ma mascherato. Lo scegliamo in base alle caratteristiche dei giocatori che vanno in campo: con Barella cerchiamo di sfruttare le sue qualità”.

