Conte sull'affinità Lukaku-Lautaro: "Il poco tempo rende tutto più difficile"

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Dovremo fare molta attenzione a non perdere palloni stupidi. Loro sono molto bravi in ripartenza e hanno giocatori veloci. Servirà concentrazione in fase di costruzione, facendo tesoro degli errori fatti col Sassuolo: abbiamo perso tre palloni e preso tre gol".

Come mai tanti gol subiti nei minuti finali?

"La medicina migliore è continuare ad attaccare per tenere gli avversari lontani dalla nostra area. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto ottime prestazioni, dobbiamo continuare a lavorare".

Nei giocatori c'è autostima dopo la gara contro il Barcellona?

"Non andando tanto a ritroso è giusto pensare ai 70 minuti molto buoni fatti a Sassuolo. La squadra ha fatto qualcosa di importante, ha fatto quattro gol e creato tanto. Questa è una squadra a cui piace giocare, dobbiamo essere bravi a non perdere palloni pesanti".

È soddisfatto della coppia Lautaro-Lukaku?

"il fatto di non avere tempo di lavorare tanto con i giocatori rende tutto più difficile. Non ci alleniamo quasi mai visto che abbiamo 7 partite in 21 giorni. La condizione migliora e gli attaccanti sono più affiatati. Servirà ancora tempo e ce ne vorrebbe di più durante la settimana".