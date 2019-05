Conti e il Milan a vita: l’anno prossimo la sua “prima” vera stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Ho sposato questo progetto, voglio stare qui, con o senza Champions per me non cambia niente, qui mi sento a casa, sono ben voluto, vorrei restare tanti anni, fosse per me per sempre”. Andrea Conti non si nasconde e manifesta tutta la sua voglia di Milan. Il terzino rossonero, reduce da due bruttissimi infortuni, non ha disputato tante partite nell’attuale stagione, a causa di un ritardo di condizione che lo sta tenendo spesso ai margini. Ma Conti è una persona caparbia e ha tutta l’intenzione di ripagare il club per lo sforzo fatto quando l’ha acquistato dall’Atalanta, e quando l’ha sostenuto durante e dopo i due pesanti infortuni al crociato. “So che non sto bene come prima dell'infortunio, non sono in condizione, vorrei dare di più, ma so che ci vorrà del tempo, devo trovare la condizione e la continuità per tornare ai miei livelli, ma comunque cerco sempre di dare il massimo. Soffro perché so di non essere quello che si vede ultimamente, sapere di poter dare di più è la cosa che mi fa più male" ha confessato a Mediaset. Si potrebbe dire che la sua vera prima stagione al Milan sarà la prossima, quando inizierà dal principio la preparazione estiva con il resto del gruppo e farà vedere le sue reali potenzialità. Conti per ora non è riuscito ad esprimersi, finendo spesso per essere criticato dopo prestazioni non all’altezza. Ma lui è consapevole che l’anno fermo ai box lo sta ancora pagando.

Il Milan è la sua dimensione. I rossoneri sono ancora in corsa per il quarto posto, nonostante un periodo davvero difficile: “Il derby ci ha tolto un po' di convinzione, è sotto gli occhi di tutti, poi le sconfitte ti tolgono sicurezza, penso sia questo il motivo, non un calo fisico, ma la vittoria col Bologna ci ha tirato su di morale, stiamo bene e speriamo di tornare a giocare come due mesi fa. Champions? Noi ci crediamo al 100%, però sappiamo che non dipende solo da noi. Sicuramente se non centreremo l'obiettivo ci sarà grande rammarico perché sappiamo di aver sprecato tante occasioni, ma comunque ci crediamo fino alla fine".