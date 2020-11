Contrordine Benevento, faccia a faccia tra Vigorito e la squadra: revocato il ritiro

vedi letture

Ritiro revocato. In serata il presidente Vigorito ha raggiunto la squadra per un confronto. Nella giornata di ieri la decisione di mandare tutti in ritiro dopo la sconfitta di Verona. Un provvedimento nato dalla volontà di ricreare quell’entusiasmo che si era smarrito a causa degli ultimi risultati. Ma l’incontro ha portato il patròn a tornare sui suoi passi e rispedire tutti a casa. Già in serata i calciatori hanno raggiunto le proprie abitazioni e torneranno a Venticano solo venerdì per il ritiro pre – gara.